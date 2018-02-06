Авто Tesla Roadster дрейфует в глубоком космосе: трансляция

Ракета-носитель Falcon Heavy, которую сегодня успешно запустила компания SpaceX, использовала в качестве полезного груза личный автомобиль Илона Маска - красный Tesla Roadster, который остался в открытом космосе.



Машина будет летать вокруг Солнца сотни миллионов лет и может достичь орбиты Марса.



На машине и внутри установлены камеры. В автомобиле играет песня David Bowie "Life on Mars?". За руль посадили манекен в скафандре.



В автомобиле есть почти неразрушаемый диск, на который записана цифровая копия серии книг "Основание" научного фантаста Айзека Азимова. Под машиной есть табличка, на которой выгравированы имена всех шести тысяч сотрудников SpaceX.

"Напечатано на плате автомобиля в глубоком космосе", - подписал фото Маск.

Фото: elonmusk/Instagram

Успешный запуск самой мощной ракеты в мире состоялся 6 февраля на космодроме им. Джона Кеннеди на мысе Канаверал в штате Флорида, США.

Смотрите видео запуска: SpaceX успешно запустила ракету Falcon Heavy с машиной на борту

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