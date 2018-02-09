На параде в КНДР показали новые межконтинентальные ракеты: видео
8 февраля за день до открытия Зимней Олимпиады в южнокорейском Пхёнчхане в Пхеньяне был проведен военный парад, на котором режим продемонстрировал межконтинентальную баллистическую ракету Хвасон-15. Об этом пишет агентство южан
Парад принимал диктатор Ким Чен Ын, который принял рапорт командующего мероприятием.
Высший руководитель КНДР в речи отметил, что "невзирая на враждебную политику США, миссия нашей армии продолжится", и в очередной раз подчеркнул, что санкции Запада и соседей по региону не вынудят Пхеньян отказаться от своего пути развития.
Ын не говорил в этот раз о ядерно-ракетной программе.
Фото: Yonhap
Парад был приурочен к дате 70-летия армии Северной Кореи, однако, как отмечает агентство, это также "сигнал" геополитическим противникам КНДР в преддверии зимней Олимпиады. По различным оценкам, в шоу приняли участие около 13 тысяч военных.
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7 февраля власти США заявили, что в ближайшие дни объявят о "жесточайших и самых агрессивных" экономических санкциях против Северной Кореи.
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