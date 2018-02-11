Крушение самолета в Подмосковье: названа причина, появилось видео
Опубликовано видео с места крушения российского пассажирского самолета Ан-148, который упал сегодня в Подмосковье.
Жертвами катастрофы стал 71 человек: 65 пассажиров и шесть членов экипажа.
Российский Интерфакс сообщает, что обломки самолета Ан-148 разбросаны в радиусе километра.Спасатели на месте аварии обнаружили "большое количество тел и фрагментов тел".
По предварительным данным, самолет Ан-148 при взлете столкнулся с вертолетом "Почты России". Ан-148, принадлежавший Саратовским авиалиниям, выполнял рейс Москва - Орск.
"Самолет был произведен менее восьми лет назад и ранее эксплуатировался в авиакомпании "Россия", где летал, в том числе, на зарубежных направлениях, а позже был передан "Саратовским авиалиниям", - сказал источник в экстренных службах.
На место крушения направлены более 150 сотрудников МЧС РФ и свыше 20 единиц техники.
11 февраля пассажирский самолет Саратовских авиалиний потерпел крушение после вылета из Домодедово в Орск, погиб 71 человек.
АО Саратовские авиалинии создано в мае 1994 года, выполняет перевозки внутри России и международные чартерные рейсы. Парк авиакомпании включает пять самолетов Ан-148-100, семь Як-42 и два Embraer-190.
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