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Крушение самолета в Подмосковье: названа причина, появилось видео

11.02.2018, 15:30

Опубликовано видео с места крушения российского пассажирского самолета Ан-148, который упал сегодня в Подмосковье.

Жертвами катастрофы стал 71 человек: 65 пассажиров и шесть членов экипажа.

Российский Интерфакс сообщает, что обломки самолета Ан-148 разбросаны в радиусе километра.Спасатели на месте аварии обнаружили "большое количество тел и фрагментов тел".

По предварительным данным, самолет Ан-148 при взлете столкнулся с вертолетом "Почты России".  Ан-148, принадлежавший Саратовским авиалиниям, выполнял рейс Москва - Орск.

"Самолет был произведен менее восьми лет назад и ранее эксплуатировался в авиакомпании "Россия", где летал, в том числе, на зарубежных направлениях, а позже был передан "Саратовским авиалиниям", - сказал источник в экстренных службах.

На место крушения направлены более 150 сотрудников МЧС РФ и свыше 20 единиц техники. 

11 февраля пассажирский самолет Саратовских авиалиний потерпел крушение после вылета из Домодедово в Орск, погиб 71 человек.

АО Саратовские авиалинии создано в мае 1994 года, выполняет перевозки внутри России и международные чартерные рейсы. Парк авиакомпании включает пять самолетов Ан-148-100, семь Як-42 и два Embraer-190.

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