Авиакатастрофа в Подмосковье: появилось видео момента крушения
Момент крушения пассажирского самолета Ан-148 в Подмосковье попал в объектив камеры видеонаблюдения, расположенной на частном доме. Об этом сообщает российский телеканал Дождь.
На 5-й секунде видео вдалеке над землей появляется облако огня и дыма - вероятно, в момент столкновения самолета с земной поверхностью. На 26-й секунде этот кадр можно увидеть в увеличенном варианте.
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11 февраля 2018 года самолет Ан-148 Саратовских авиалиний потерпел крушение после вылета из московского аэропорта Домодедово в Орск Оренбургской области РФ. На борту был 71 человек - 65 пассажиров и шестеро членов экипажа, все погибли. Граждан Украины среди них нет.
Видео: YouTube / Ella oursa
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