Извержение вулкана в Индонезии: объявлен высший уровень опасности
На индонезийском острове Суматра произошло извержение вулкана Синабург, в результате чего власти объявили наивысший уровень опасности, сообщает The Guardian.
Высота столба пепла составила около 7 км. Извержение произошло ночью, и яркий свет от него осветил все близлежащие населенные пункты.
Местные власти также закрыли аэропорт Кутакане в провинции Ачех.
По данным исследователей из института катастроф Индонезии, извержение началось еще в понедельник утром и сопровождалось многочисленными землетрясениями.
Вокруг кратера организована зона отчуждения в радиусе семи километров.
В январе этого года в Японии произошло извержение вулкана у горнолыжного курорта.
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