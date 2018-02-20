Извержение вулкана в Индонезии: объявлен высший уровень опасности

На индонезийском острове Суматра произошло извержение вулкана Синабург, в результате чего власти объявили наивысший уровень опасности, сообщает The Guardian.

Высота столба пепла составила около 7 км. Извержение произошло ночью, и яркий свет от него осветил все близлежащие населенные пункты.

Местные власти также закрыли аэропорт Кутакане в провинции Ачех.

По данным исследователей из института катастроф Индонезии, извержение началось еще в понедельник утром и сопровождалось многочисленными землетрясениями.

Вокруг кратера организована зона отчуждения в радиусе семи километров.

В январе этого года в Японии произошло извержение вулкана у горнолыжного курорта.

Читайте также: В Японии нашли супервулкан, который может убить миллионы людей

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.