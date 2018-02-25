Трамп пошутил на тему своей прически: видео

Президент США Дональд Трамп на конференции консервативных политических активистов пошутил на тему своей лысины. Соответствующее видео опубликовано на YouTube-канале издания The Guardian.

Во время своего выступления Трамп повернулся к монитору, на котором велась видео-трансляция, провел руками по своим волосам и сказал: "Какая хорошая картинка, гляньте на это, я бы хотел посмотреть, как этот парень говорит".

"Я стараюсь, черт возьми, скрыть эту лысину, люди, я много работаю над этим", - сказал президент присутствовавшим в зале.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.