USD:  26.85  27.16   EUR:  32.96  33.49  
HR
Спецпроекты
Свой бизнес

Трамп пошутил на тему своей прически: видео

25.02.2018, 11:39

Президент США Дональд Трамп на конференции консервативных политических активистов пошутил на тему своей лысины. Соответствующее видео опубликовано на YouTube-канале издания The Guardian.

Во время своего выступления Трамп повернулся к монитору, на котором велась видео-трансляция, провел руками по своим волосам и сказал: "Какая хорошая картинка, гляньте на это, я бы хотел посмотреть, как этот парень говорит".

"Я стараюсь, черт возьми, скрыть эту лысину, люди, я много работаю над этим", - сказал президент присутствовавшим в зале.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.  

Станьте очевидцем самых интересных событий! Подписывайтесь на канал ЛІГА.net на Youtube!
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...
Популярное видео
Все видео
Новости раздела
Все новости
 