Трамп пошутил на тему своей прически: видео
25.02.2018, 11:39
Президент США Дональд Трамп на конференции консервативных политических активистов пошутил на тему своей лысины. Соответствующее видео опубликовано на YouTube-канале издания The Guardian.
Во время своего выступления Трамп повернулся к монитору, на котором велась видео-трансляция, провел руками по своим волосам и сказал: "Какая хорошая картинка, гляньте на это, я бы хотел посмотреть, как этот парень говорит".
"Я стараюсь, черт возьми, скрыть эту лысину, люди, я много работаю над этим", - сказал президент присутствовавшим в зале.
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