Индия испытала серийный боевой беспилотник: видео
На прошлых выходных индийские военные впервые проверили в действии серийную версию собственного военного беспилотника Tapas 201 (также известен, как Rustom-2). По сообщению местной газеты The Hindu, тест-полеты прошли на аэродроме Читрадурга в 200 км на юго-восток от Гоа, военные назвали их успешными.
Технологиями для создания и использования военных БПЛА, особенно ударного типа, обладают немногие страны. Индийская программа боевых дронов разрабатывается по меньшей мере 15 лет, а состав оборудования и другие технические характеристики Tapas 201 засекречены.
Тест-полеты состоялись под руководством Организации оборонных исследований и разработок Индии.
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Из открытых источников известно, что дрон габаритами 9,5 м (длина) на 20,6 м (размах крыльев) приводят в действие два турбовинтовых двигателя. Его максимальная скорость - до 230 км/ч, потолок - более 7000 м. Автономность полета - около 20 часов.
Разработчики обещают поднять потолок еще на 10000 м, а также значительно увеличить радиус действий.
Индия также создает авианосец и боевые вертолеты собственной разработки.
Видео:
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