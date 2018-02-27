USD:  26.81  27.11   EUR:  32.95  33.46  
HR
Спецпроекты
Свой бизнес

Индия испытала серийный боевой беспилотник: видео

27.02.2018, 15:03

На прошлых выходных индийские военные впервые проверили в действии серийную версию собственного военного беспилотника Tapas 201 (также известен, как Rustom-2). По сообщению местной газеты The Hindu, тест-полеты прошли на аэродроме Читрадурга в 200 км на юго-восток от Гоа, военные назвали их успешными.

Технологиями для создания и использования военных БПЛА, особенно ударного типа, обладают немногие страны. Индийская программа боевых дронов разрабатывается по меньшей мере 15 лет, а состав оборудования и другие технические характеристики Tapas 201 засекречены.

Тест-полеты состоялись под руководством Организации оборонных исследований и разработок Индии.

Смотрите также: Беспилотный прорыв: Как украинским бизнесменам дроны помогают

Из открытых источников известно, что дрон габаритами 9,5 м (длина) на 20,6 м (размах крыльев) приводят в действие два турбовинтовых двигателя. Его максимальная скорость - до 230 км/ч, потолок - более 7000 м. Автономность полета - около 20 часов.

Разработчики обещают поднять потолок еще на 10000 м, а также значительно увеличить радиус действий. 

Индия также создает авианосец и боевые вертолеты собственной разработки.

Видео: Youtube / IndianExpressOnline

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

Станьте очевидцем самых интересных событий! Подписывайтесь на канал ЛІГА.net на Youtube!

Материалы по теме

Все материалы по теме: ВПК и торговля оружием

Новости партнеров
Загрузка...
Loading...
Популярное видео
Все видео
Новости раздела
Все новости
 