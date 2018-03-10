Маск показал концепт электробуса будущего: видео
Better video coming soon, but it would look a bit like this: pic.twitter.com/C0iJPi8b4U— Elon Musk (@elonmusk) 9 березня 2018 р.
Основатель компании SpaceX Илон Маск в Twitter показал концепт электробуса, который ездит по тоннелям под городами.
Его разработала компания Маска The Boring Company.
Электробус сможет разгонятся до почти 240 км/ч. Согласно проекту, должны быть многочисленные лифты и тоннели, а также тысячи маленьких станций размером не больше парковочного места.
Маск считает, что это будет гораздо удобней и люди будут намного быстрее добираться к месту назначения, чем когда есть большие, но немногочисленные станции, как в метро.
20 февраля власти столицы США разрешили компании The Boring Company бурить тоннель под Вашингтоном для высокоскоростных поездов проекта Hyperloop.
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