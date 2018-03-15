Министр обороны Британии: Россия должна "отойти и заткнуться"

Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон призвал Россию "отойти" и "заткнуться" вместо планирования ответа на меры, предпринятые Великобританией после отравления бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля. Об этом Уильямсон сказал на брифинге сегодня, сообщает ВВС.

Ему задали вопрос о том, какими будут действия Британии, если РФ в качестве зеркальной меры вышлет из страны британских дипломатов.

"Мы посмотрим, как Россия реагирует на то, что мы сделали", - сказал Уильямсон.

"Это абсолютно ужасно и возмутительно, что Россия сделала в Солсбери. Мы ответили на это. Честно говоря, Россия должна отойти, она должна заткнуться", - сказал министр обороны Великобритании.

"Но если они отреагируют на предпринятые нами действия, мы отнесемся к этому очень внимательно, и мы рассмотрим возможные варианты. Однако, было бы неправильно предрешать их ответ", - сказал Уильямсон.

Вчера премьеру-министр Великобритании Тереза Мэй, выступая в парламенте, назвала отравление Скрипаля "незаконным применением силы российским государством против Соединенного Королевства" и перечислила ряд мер, которые предпримет британское правительство в ответ на этот инцидент, в числе которых - высылка 23 российских дипломатов.

Сегодня министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Москва вышлет британских дипломатов в ответ на аналогичные действия Лондона.

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