В Якутии из взлетевшего самолета выпало 9 тонн драгметалов: видео

При взлете из аэропорта Якутска у российского грузового самолета Ан-12 сорвало створку грузового люка, на взлетную полосу высыпалось 9 тонн драгметаллов в слитках. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на Станислава Бородюка, главу московского представительства Kinross Gold.

Как уточнило агентство, в самолете перевозили слитки Доре (сплав золота и серебра). Их доставляли с рудника Купол на Чукотке. Это месторождение разрабатывает Чукотская горно-геологическая компания - "дочка" канадской корпорации Kinross.

Бородюк отметил, что весь рассыпавшийся груз собран. Находившиеся на борту самолета люди не пострадали.

Как сообщает РИА Новости, по оценкам экспертов, общая стоимость груза может составлять около 122,6 миллиона долларов.

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