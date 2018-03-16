В столице Испании вспыхнули массовые беспорядки - видео

В столице Испании Мадриде в четверг, 15 марта, начались массовые беспорядки после гибели уроженца Африки, работавшего уличным торговцем. Об этом сообщает El Pais.

Согласно сообщению, протестующие вышли на улицы Мадрида с обвинением в адрес местной полиции в его убийстве.

Сообщается, что в полиции заявили о смерти 35-летнего выходца из Сенегала Маме Мбаге от сердечной недостаточности. Однако очевидцы и знакомые утверждают, что он погиб в результате погони, которую стражи порядка устроили за уличными торговцами. Сенегалец прибыл в Испанию 14 лет назад, но не имел разрешения на проживание.

Накануне вечером, 15 марта, в мадридском районе Лавапьес, где проживал Мбаге, собралось около 200 протестующих, которые выкрикивали лозунги "Социальное, а не полицейское государство", "Полицейские-убийцы" и "Полицию вон из Мадрида". После этого беспорядки перекинулись на близлежащие кварталы, их участники громили автобусные остановки и банковские отделения, поджигали мусорные контейнеры и полицейские машины. Охрана правопорядка применила против нарушителей резиновые пули.

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