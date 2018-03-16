Клинтон травмировала руку и попала в больницу в Индии - СМИ
Бывшая кандидат в президенты США Хиллари Клинтон во время частного турне по Индии попала в больницу с травмой запястья. Об этом сообщает газета Timesof India.
Сотрудник клиники Goyal Hospital сообщил, что Клинтон провели компьютерную томографию, сделали рентгеновские снимки и обнаружили трещину запястья. Пострадавшей рекомендовали покой в течение нескольких дней и наложение эластичного бинта.
По данным издания, 70-летняя Хиллари Клинтон обратилась за медицинской помощью в городе Джодхпур, штат Раджастан.
По информации врачей, Клинтон повредила руку, поскользнувшись на лестнице.
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