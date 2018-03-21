В Подмосковье жители напали на главу района из-за мусора: видео

В подмосковном Волоколамске, где около 50 детей обратились за медпомощью после выброса газа на местной свалке отходов, местные жители напали на главу района Евгения Гаврилова. Видеозаписи инцидента опубликованы в интернете.

Как сообщает Сноб, Гаврилов приехал к центральной больнице, где стали собираться разъяренные местные жители, с губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым.

Они попытались успокоить граждан традиционными обещаниями. Обстановка накалилась, люди бросали в чиновников снежками и выкрикивали оскорбления в их адрес. По сообщениям журналистов, главу района ударили по голове.

"Ему оторвали капюшон и затоптали в грязи", - рассказал один из очевидцев.

В подмосковном Волоколамске 50 детей обратились в больницу с жалобами на сыпь, тошноту и головокружение после того, как на местном мусорном полигоне случилось несколько выбросов сероводорода.

В начале марта в Волоколамском районе местные жители жаловались на неприятный запах от свалки и требовали от администрации района остановить работу Ядрово. Власти ввели режим чрезвычайной ситуации на территории полигона для его рекультивации. После этого, 16 марта на Ядрово произошло несколько залповых выбросов сероводорода.

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