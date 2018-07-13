12 разведчиков из России обвинили во вмешательстве в выборы в США

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Сотрудникам ГРУ вменяют взлом сервисов комитета Демократической партии и президентской кампании Хиллари Клинтон

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Министерство юстиции США предъявило обвинило 12 сотрудников российского ГРУ во вмешательстве в выборы президента США в 2016 году. Об этом объявил заместитель генпрокурора США Род Розенштайн, передает NY Times.

Разведчиков обвинили во взломе сервисов комитета Демократической партии и президентской кампании Хиллари Клинтон.

Обвинение предъявили за несколько дней встречи в Хельсинки президентов США и РФ.

Обвинение стало частью расследования спецпрокурора Роберта Мюллера относительно вероятного вмешательства России в предвыборную кампанию в 2016 году.

В мае руководители комитета по разведке Сената официально заявили, что полностью согласны с выводами разведсообщества США о том, что власти РФ организовали масштабное вмешательство в избирательную кампанию 2016 года, чтобы помочь Дональду Трампу одержать победу на выборах.

9 мая комитет по разведке Сената США опубликовал рассекреченную часть доклада, датированного январем 2017 года и подготовленного при участии ЦРУ, ФБР и АНБ.

В феврале США предъявили 13 гражданам России официальные обвинения во вмешательстве в президентские выборы 2016 года. В числе обвиняемых фигурировали бизнесмен Евгений Пригожин и 12 высокопоставленных сотрудников санкт-петербургского Агентства интернет-исследований ("фабрика троллей").