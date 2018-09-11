11 сентября 17 лет назад совершен крупнейший теракт в истории

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Башни Всемирного торгового центра, здание Пентагона, поле в Пенсильвании; 11 сентября 2001-го смертники убили при нападении на лайнерах тысячи людей

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Сегодня, 11 сентября, исполняется 17 лет со дня терактов, которые потрясли США и весь мир, став отправной точкой многих геополитических процессов. В этот день в 2001 году террористы-смертники на захваченных пассажирских самолетах атаковали башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, а также здание Пентагона в пригороде Вашингтона.

В результате крупнейшего в истории планеты теракта погибли 2996 человек, не считая 19 смертников. Более 6000 были ранены.

Имена всех жертв вписаны на мемориале на месте падения башен-близнецов.

Считается, что нападение на США организовала террористическая группировка Аль-Каида. Вскоре после теракта президент США Джордж Буш-младший ввел войска в Афганистан, чтобы подавить там очаги джихадизма.

По случаю годовщины нынешний американский президент Дональд Трамп посетит мемориальную церемонию в Шэнксвилле, штат Пенсильвания. Это будет в парке рядом с местом, где упал еще один захваченный самолет. Его пассажиры смогли обезвредить террористов, но управление самолетом было потеряно.

Выжившие и родственники погибших в Нью-Йорке традиционно собираются на Ground Zero - площадке на месте бывших башен WTC.

Голос Америки описывает одну из тысяч трагических историй об этом черном дне в истории Америки. Сын Мэри Фетчет, Брэд, работал в южной башне WTC и находился там, когда в соседнюю врезался первый самолет. "Сын позвонил мужу, чтобы сообщить, что с ним все в порядке, и напомнить, что он во второй башне", – рассказала она. А после того Мэри Фетчет узнала, что их сын жив, она увидела в прямом эфире по ТВ, как другой самолет врезается во второй небоскреб.

"Конечно, я надеялась на лучшее, пыталась высчитать, на каком этаже он находится и было ли у него время между звонком мужу и вторым ударом, чтобы добраться ниже линии удара, – вспоминает Фетчет, ныне глава благотворительной организации "Голоса 11 сентября", которая помогает семьям погибших. Но сын больше не позвонил.

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Первый самолет врезался в северную башню WTC в 08:46 утра по североамериканскому восточному времени. Спустя 17 минут южную башню протаранил второй самолет. В течение 1,5 ч башни-близнецы упали. В 09:37 третий самолет ударил в здание Пентагона, а через 26 минут четвертый упал в полях Пенсильвании: он летел в правительственный квартал Вашингтона.

Видео: HISTORY