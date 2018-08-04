18-летняя британка получила пожизненный срок за терроризм

Сафаа Булар (фото - полиция Лондона)

commenthover

Сафаа Булар состояла в ячейке Исламского государства и планировала совершить самоподрыв в Британском музее

Реклама

Реклама

В Британии 18-летнюю Сафау Булар приговорили к пожизненному заключению с минимальным сроком в 13 лет за подготовку теракта. Об этом сообщает ВВС.

Она стала самой молодой британкой осужденной за терроризм.

Булар родом из Лондона, состояла в террористической организации "Исламское государство". Она планировала совершить самоподрыв в Сирии, а после того, как выяснилось, что добраться туда она не сможет, решила совершить теракт в Британском музее.

На заседании девушка заявила, что отказалась от экстремистских взглядов.

Суд решил, что девушка очень опасна для общества, так как у нее есть "глубоко укоренившиеся" взгляды и она могла сама принимать решение и делать выбор.

В начале июня этого года были также осуждены мать и сестра Булар, которые также состояли в ячейке ИГ.