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04.08.2018, 09:27

18-летняя британка получила пожизненный срок за терроризм

18-летняя британка получила пожизненный срок за терроризм - Фото
Сафаа Булар (фото - полиция Лондона)

Сафаа Булар состояла в ячейке Исламского государства и планировала совершить самоподрыв в Британском музее

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В Британии 18-летнюю Сафау Булар приговорили к пожизненному заключению с минимальным сроком в 13 лет за подготовку теракта. Об этом сообщает ВВС.

Она стала самой молодой британкой осужденной за терроризм. 

Булар родом из Лондона, состояла в террористической организации "Исламское государство". Она планировала совершить самоподрыв в Сирии, а после того, как выяснилось, что добраться туда она не сможет, решила совершить теракт в Британском музее. 

На заседании девушка заявила, что отказалась от экстремистских взглядов.

Суд решил, что девушка очень опасна для общества, так как у нее есть "глубоко укоренившиеся" взгляды и она могла сама принимать решение и делать выбор. 

В начале июня этого года были также осуждены мать и сестра Булар, которые также состояли в ячейке ИГ.

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Теги: суд, британия, приговор, пожизненное заключение
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