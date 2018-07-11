20 лет тюрьмы за хиджаб: в Иране женщине вынесли приговор

Шапарак Шаяризадех (фото - Daily Mail)

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Женщине, которая в ходе показательной акции в феврале сняла с головы хиджаб, вынесли приговор

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В Иране жещину приговорили к 20 годам тюрьмы за то, что она сняла хиджаб в знак протеста. Об этом сообщает The Independent.

Шапарак Шаяризадех сама сообщила о приговоре на своем сайте. Иранские власти не дали пока никаких комментариев.

В феврале этого года в Иране арестовали 29 человек, которые сняли с головы платки в рамках акции "Белые среды" против обязательного ношения хиджаба.

42-летняя Шаяризадех после ареста поддавалась пыткам, как сообщали правозащитники.

Где женщина находится сейчас, неизвестно.

9 июля в Иране арестовали 18-летняя Маэдэ Ходжабири, которая публиковала в соцсети Instagram видеозаписи с танцами в собственной спальне.