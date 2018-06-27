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27.06.2018, 09:45

300 млн км от нас: опубликовано первое фото астероида Рюгу вблизи

300 млн км от нас: опубликовано первое фото астероида Рюгу вблизи - Фото
Иллюстрация: coolrocketry.com

Первое стереоизображение объекта выложил гитарист легендарной музыкальной группы Queen Брайан Мэй, который также является астрономом

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Автоматическая межпланетная станция "Хаябуса-2" пролетела около 300 млн км от Земли и вчера, 26 июня, закрепилась на орбите вокруг астероида Рюгу в 20 километрах от его поверхности. Об этом сообщила пресс-служба Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA).

Японские ученые считают, что почти километровый объект содержит вещества, по которым можно будет понять этапы формирования Солнечной системы. А благодаря пробам и всестороннему изучению астероида ксенобиологи хотят пролить свет на причины появления жизни на Земле.

Запланированы посадки на поверхность астероида.

На фото ниже Рюгу виден с расстояния около 20 км. 

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В следующем месяце зонд выстрелит цельнометаллическим зарядом по поверхности: ученые хотят собрать породу из образовавшейся воронки.

Сравнение двух заинтересовавших ученых околоземных астероидов:

Станцию запустили с космодрома Танэгасима 3 декабря 2014 года. Ее миссия - доставка грунта с астероида класса C (темные углеродистые объекты, наиболее распространенный класс астероидов). Диаметр типичного околоземного аполлона "Рюгу" - примерно 920 м, что почти вдвое больше, чем у астероида Итокава, частицы грунта с которого доставил на Землю предыдущий аппарат "Хаябуса". Hayabusa-2 должна вернутся к Земле в конце 2020 года.

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Спускаемый аппарат MASCOT (разработка ФРГ и Франции) с камерой, спектро-, магнито- и радиометром будет перемещаться по поверхности астероида, изучать структуру его недр и мониторить магнитное поле.

В следующем году станция отправится в обратный путь.

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Теги: наука, космос, астероид, jaxa, hayabusa-2, рюгу, брайан мэй
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