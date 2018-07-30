400 кг кокаина в посольстве РФ: ФРГ выдала России подозреваемого

Фото: twitter.com/gendarmeria

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В декабре 2016 года в одном из помещений при посольстве РФ в Аргентине нашли 389 кг кокаина в 12 чемоданах

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Германия выдала России ее гражданина Андрея Ковальчука, который ранее был заочно арестован московским судом по делу о попытке контрабанды почти 400 кг кокаина из Аргентины. Об этом сообщает Русская служба ВВС со ссылкой на адвоката россиянина Владимира Жеребенкова.

Ковальчука доставили в Москву 27 июля "обычным рейсом". Сегодня ему предъявили обвинение, которое ранее было предъявлено заочно.

Ковальчук, по словам адвоката, сослался на статью 51 Конституции России, позволяющую не свидетельствовать против себя. Сторона защиты в настоящее время вырабатывает свою позицию.

В феврале 2018 г полиция Аргентины раскрыла схему контрабанды наркотиков через посольство России в этой стране. Поводом для спецоперации стал инцидент в декабре 2016 года, когда в одном из помещений при посольстве РФ в Аргентине нашли 389 кг кокаина в 12 чемоданах, партия оценивалась в €50 млн.