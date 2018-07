69 депортаций на 69-летие: глава МВД Германии шутит о мигрантах

Хорст Зеехофер (фото - radio.cz)

Министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер пошутил о депортированных из ФРГ мигрантах, сообщает Deutsche Welle.

"Сегодня, среди всех дней, в день моего 69-го дня рождения 69 человек - и я этого не заказывал - отправлены обратно в Афганистан", - сказал, улыбаясь, Зеехофер.

This is how German Interior Minister Horst #Seehofer describes today’s deportation of Afghan migrants: pic.twitter.com/iWTPQBj97k