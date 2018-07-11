69 депортаций на 69-летие: глава МВД Германии шутит о мигрантах

Министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер пошутил о депортированных из ФРГ мигрантах, сообщает Deutsche Welle.
"Сегодня, среди всех дней, в день моего 69-го дня рождения 69 человек - и я этого не заказывал - отправлены обратно в Афганистан", - сказал, улыбаясь, Зеехофер.
This is how German Interior Minister Horst #Seehofer describes today’s deportation of Afghan migrants: pic.twitter.com/iWTPQBj97k— DW | Politics (@dw_politics) 10 липня 2018 р.
Правительство Баварии разработало собственный план по ускорению процедуры рассмотрения заявлений на получение статус беженца и высылки из Германии тех, кому отказано в убежище.