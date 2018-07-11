Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
11.07.2018, 11:59

69 депортаций на 69-летие: глава МВД Германии шутит о мигрантах

69 депортаций на 69-летие: глава МВД Германии шутит о мигрантах - Фото
Хорст Зеехофер (фото - radio.cz)

Глава ведомства Хорст Зеехофер с улыбкой сообщил, что в день его 69-летия в Афганистан депортировали 69 человек

Реклама
Реклама

Министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер пошутил о депортированных из ФРГ мигрантах, сообщает Deutsche Welle

"Сегодня, среди всех дней, в день моего 69-го дня рождения 69 человек - и я этого не заказывал - отправлены обратно в Афганистан", - сказал, улыбаясь, Зеехофер. 

Читайте также
Тема дня. Запад ответил Путину изоляцией 26.03.2018Дроны против терроризма. Как беспилотники меняют характер войны 21.03.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: мигранты, депортация, шутка, Хорст Зеехофер, МВД Германии
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
Украине грозит наплыв нелегалов - Госпогранслужба
Политика Украине грозит наплыв нелегалов - Госпогранслужба
"Нужно спешить": ЕС придумал, как защититься от наплыва мигрантов
Мир "Нужно спешить": ЕС придумал, как защититься от наплыва мигрантов
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Заложники пещеры. Как спасали детей в Таиланде: инфографика
Заложники пещеры. Как спасали детей в Таиланде: инфографика
 