69 депортаций на 69-летие: глава МВД Германии шутит о мигрантах

Хорст Зеехофер (фото - radio.cz)

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Глава ведомства Хорст Зеехофер с улыбкой сообщил, что в день его 69-летия в Афганистан депортировали 69 человек

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Министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер пошутил о депортированных из ФРГ мигрантах, сообщает Deutsche Welle.

"Сегодня, среди всех дней, в день моего 69-го дня рождения 69 человек - и я этого не заказывал - отправлены обратно в Афганистан", - сказал, улыбаясь, Зеехофер.

This is how German Interior Minister Horst #Seehofer describes today’s deportation of Afghan migrants: pic.twitter.com/iWTPQBj97k — DW | Politics (@dw_politics) 10 липня 2018 р.

Правительство Баварии разработало собственный план по ускорению процедуры рассмотрения заявлений на получение статус беженца и высылки из Германии тех, кому отказано в убежище.