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13.08.2018, 06:59

Адвокат Трампа анонсировал дату завершения расследования Мюллера

Адвокат Трампа анонсировал дату завершения расследования Мюллера - Фото
Роберт Мюллер (фото - Getty Images)

По словам адвоката президента США, до конца лета спецпрокурор должен закончить расследование вероятного препятствования правосудию

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Дело специального прокурора США Роберта Мюллера должно завершиться до 1 сентября. Об этом сказал адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани, передает CNN

Речь идет о расследовании вероятных попыток главы Белого дома препятствовать правосудию и расследованию возможного сговора с Москвой. 

По словам Джулиани, в разговоре с Мюллером тот назвал 1 сентября как "разумную дату" для презентации итогового доклада. Команда Трампа не хочет не затягивать это до выборов в Конгресс, которые пройдут в ноябре.

Накануне юристы из команды Трампа не приняли условия допроса, которые предложил Мюллер и хотят провести интервью с ограниченными возможностями для вопросов.

2 мая 2018 года сообщалось, что Мюллер может вызвать президента США в суд, если тот откажется давать показания перед командой юристов спецпрокурора по делу о вмешательстве России в американские выборы 2016 года.

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Теги: Роберт Мюллер, США, расследование, дональд трамп, реди джулиани
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