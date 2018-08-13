Адвокат Трампа анонсировал дату завершения расследования Мюллера

Роберт Мюллер (фото - Getty Images)

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По словам адвоката президента США, до конца лета спецпрокурор должен закончить расследование вероятного препятствования правосудию

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Дело специального прокурора США Роберта Мюллера должно завершиться до 1 сентября. Об этом сказал адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани, передает CNN.

Речь идет о расследовании вероятных попыток главы Белого дома препятствовать правосудию и расследованию возможного сговора с Москвой.

По словам Джулиани, в разговоре с Мюллером тот назвал 1 сентября как "разумную дату" для презентации итогового доклада. Команда Трампа не хочет не затягивать это до выборов в Конгресс, которые пройдут в ноябре.

Накануне юристы из команды Трампа не приняли условия допроса, которые предложил Мюллер и хотят провести интервью с ограниченными возможностями для вопросов.

2 мая 2018 года сообщалось, что Мюллер может вызвать президента США в суд, если тот откажется давать показания перед командой юристов спецпрокурора по делу о вмешательстве России в американские выборы 2016 года.