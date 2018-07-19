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19.07.2018, 07:11

Афганистан хочет от России извинений за вторжение советских войск

Афганистан хочет от России извинений за вторжение советских войск - Фото
Абдул Каюм Кучай (фото - скриншот с видео)

Афганский посол призвал РФ взять ответственность на себя и извиниться за ошибку, которая привела к гибели миллионов людей

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Кабул ждет от России извинений за ввод советских войск на территорию Афганистана в 1979 году. Об этом заявил посол Афганистана в РФ ​Абдул Каюм Кучай на ​встрече с фракцией ЛДПР в нижней палате российского парламента, передает пропагандистский ресурс РИА Новости.

"Сейчас мы рассчитываем, чтобы правительство России выразило некие извинения афганскому народу", − подчеркнул Кучай. 

Он назвал случившееся в 1978–1979 годах ошибкой . "В 1978 году (в Афганистане - ред.) к власти пришли левые силы, которые на самом деле не были левыми. У них было одно желание - власти", - заявил посол.

По его словам, Советский Союз тогда признал "марионеточное" правительство страны и "сделал свою первую ошибку".

Второй ошибкой СССР дипломат назвал ввод советских войск в 1979 году, в результате чего "погибли более двух миллионов афганцев и большое количество советских солдат", а инфраструктура страны была разрушена.

Кучай призвал, чтобы "прежние ошибки не повторялись".

9 июля глава представительства Украины при Североатлантическом союзе Вадим Пристайко подтвердил, что количество украинских военных в миссии НАТО в Афганистане увеличится.

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Теги: советские войска, афганистан, Кабул, афганцы, посол афганистана, ввод советских войск в афганистан, афганская война, советский союз, военная кампания в афганистане, воины афганцы, Абдул Каюм Кучай
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