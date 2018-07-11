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11.07.2018, 10:45

Афины высылают российских дипломатов: вели подрывную работу - СМИ

Афины высылают российских дипломатов: вели подрывную работу - СМИ - Фото
Фото: пресс-служба МИД РФ

Некоторых сотрудников дипмиссии РФ в Греции обвинили в том, что те пытались сорвать договоренность с Македонией о названии последней и ее пути в НАТО

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Греческие власти высылают двух российских дипломатов; также запрещен въезд в страну еще двум сотрудникам дипмиссии РФ. Об этом сообщила со ссылкой на источники в дипломатических кругах газета Еkathimerini.

Власти пошли на такой шаг из-за того, что в Афинах назвали попыткой вмешательства во внутренние дела Греции. Как пишет газета, РФ якобы пыталась сорвать соглашение, которое Греция заключила с Македонией по поводу названия последней. Эти договоренности разблокировали Скопье дорогу в НАТО.

Действия попавшей под санкции четверки дипломатов из РФ греческие спецслужбы считают угрозой нацбезопасности. Их заподозрили в сборе секретной информации, распространении неких данных, а также подкупе чиновников в Афинах.

Как уточнила Ekathimerini, один из высылаемых — офицер Виктор Яковлев.

При этом Афины хотят сохранить хорошие отношения с Москвой, добавили журналисты, но не ценой подрыва суверенитета Греции.

По данным источника в МИД Греции, Россия неоднократно прилагала усилия для расширения своего влияния в стране, в частности через "Императорское православное палестинское общество".

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Официальных комментариев по этосму поводу пока нет как от греков, так и от россиян, пишет агентство Reuters. МИД Греции отказался что-либо комментировать, а в российское посольство в Афинах журналисты не дозвонились.

Позднее МИД РФ пообещал зеркально ответить Греции, сообщает российский Интерфакс.

17 июня 2018 года министры иностранных дел Греции и Македонии подписали соглашение об изменении названия страны на Республика Северная Македония.

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Теги: нато, македония, шпионаж, Греция, дипломат, высылка, подрывная работа
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