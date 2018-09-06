"Агенты ГРУ" в деле Скрипаля: СМИ РФ узнали о них подробности

Александр Петров и Руслан Боширов (фото - пресс-служба полиции Британии)

commenthover

С сентября 2016-го по март 2018-го Боширов и Петров бывали в Амстердаме, Женеве, Милане и неоднократно - в Париже, узнало издание из Санкт-Петербурга

Реклама

Реклама

По данным источников российского издания Фонтанка, граждане РФ Александр Петров и Руслан Боширов (власти Британии считают их отравителями экс-шпиона ГРУ Сергея Скрипаля) авиабилеты в Лондон покупали по загранпаспортам, номера которых отличаются лишь последней цифрой.

Как считает Королевская уголовная прокуратура, оба подозреваемых вылетели из "Шереметьево" в "Гэтвик" за два дня до покушения - 2 марта. На рейс "Аэрофлота" SU2588 зарегистрировались 150 пассажиров, а Боширов с Петровым взяли билеты по загранпаспортам серии "65", причем документы отличались в конце — ...1924 и ...1927.

Документы (не биометрические) им оформили около двух лет назад, оба по ним часто летали в Европу, пишет издание.

Что касается личностей этих людей, то по Боширову практически нет данных в открытых источниках. Газета узнала, что он родился якобы 12 апреля 1978 года в Душанбе, зарегистрирован в Москве в 25-этажном доме на Большой Набережной улице, а 20 и 23 июля 2015 года на него завели два протокола за автоштрафы. При этом на портале судей Москвы дел об этом против Боширова нет, как нет их и в банке данных админпроизводств.

Многолетние жители дома на Большой Набережной говорят, что в той квартире "живет только старая женщина", которой они носят деньги, а мужчину там не видели и в подъезде не встречали. Возможно, это сын хозяйки, который прописан по адресу, но никогда там не живший.

Кроме того, Боширов неактивен в соцсетях: созданные в 2014 году под этими именем и фамилией страницы пустые, а в Facebook у него есть во френдах девушка из Украины. По данным ВКонтакте (запрещена в Украине), некто Боширов закончил в 2004 году географический факультет МГУ по направлению "Гидрология суши".

О Петрове в открытых источниках известно еще меньше: родился 13 июля 1979 года, причем с такой датой рождения есть найден только один человек - сотрудник национального производителя иммунобиологических препаратов ФГУП НПО Микроген. Он минимум раз до инцидента в Солсбери был в Лондоне (с 28 февраля по 5 марта 2017 года).

Читайте также: Мэй: Подозреваемые по делу о Новичке - агенты военной разведки РФ

4 марта 2018 года в Солсбери был отравлен ранее осужденный в РФ за шпионаж в пользу Лондона экс-разведчик ГРУ Сергей Скрипаль. Вместе с ним пострадала дочь Юлия. Власти страны заявили, что россияне отравлены веществом нервно-паралитического действия "Новичок", которое разрабатывали в СССР и РФ.

30 июня в расположенном рядом Эймсбери обнаружили некую Дону Стерджесс и Чарльза Роули: оба были без сознания. Пара отравилась "Новичком". Женщина скончалась, мужчина ослеп и утратил чувствительность конечностей.

Лондон обвинил Кремль в первом инциденте и организовал скоординированный ответ союзников и партнеров. 5 сенятбря были обвинены возможные исполнители отравления - россияне Александр Петров и Руслан Боширов. Кремль назвал это "провокацией", а в МИД РФ заявили, что имена им "ничего не говорят". Британский премьер-министр Тереза Мэй назвала их агентами ГРУ.