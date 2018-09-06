Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
06.09.2018, 06:26

"Агенты ГРУ" в деле Скрипаля: СМИ РФ узнали о них подробности

"Агенты ГРУ" в деле Скрипаля: СМИ РФ узнали о них подробности - Фото
Александр Петров и Руслан Боширов (фото - пресс-служба полиции Британии)

С сентября 2016-го по март 2018-го Боширов и Петров бывали в Амстердаме, Женеве, Милане и неоднократно - в Париже, узнало издание из Санкт-Петербурга

Реклама
Реклама

По данным источников российского издания Фонтанка, граждане РФ Александр Петров и Руслан Боширов (власти Британии считают их отравителями экс-шпиона ГРУ Сергея Скрипаля) авиабилеты в Лондон покупали по загранпаспортам, номера которых отличаются лишь последней цифрой.

Как считает Королевская уголовная прокуратура, оба подозреваемых вылетели из "Шереметьево" в "Гэтвик" за два дня до покушения - 2 марта. На рейс "Аэрофлота" SU2588 зарегистрировались 150 пассажиров, а Боширов с Петровым взяли билеты по загранпаспортам серии "65", причем документы отличались в конце — ...1924 и ...1927.

Документы (не биометрические) им оформили около двух лет назад, оба по ним часто летали в Европу, пишет издание. 

Что касается личностей этих людей, то по Боширову практически нет данных в открытых источниках. Газета узнала, что он родился якобы 12 апреля 1978 года в Душанбе, зарегистрирован в Москве в 25-этажном доме на Большой Набережной улице, а 20 и 23 июля 2015 года на него завели два протокола за автоштрафы. При этом на портале судей Москвы дел об этом против Боширова нет, как нет их и в банке данных админпроизводств.

Многолетние жители дома на Большой Набережной говорят, что в той квартире "живет только старая женщина", которой они носят деньги, а мужчину там не видели и в подъезде не встречали. Возможно, это сын хозяйки, который прописан по адресу, но никогда там не живший.

Кроме того, Боширов неактивен в соцсетях: созданные в 2014 году под этими именем и фамилией страницы пустые, а в Facebook у него есть во френдах девушка из Украины. По данным ВКонтакте (запрещена в Украине), некто Боширов закончил в 2004 году географический факультет МГУ по направлению "Гидрология суши".

О Петрове в открытых источниках известно еще меньше: родился 13 июля 1979 года, причем с такой датой рождения есть найден только один человек - сотрудник национального производителя иммунобиологических препаратов ФГУП НПО Микроген. Он минимум раз до инцидента в Солсбери был в Лондоне (с 28 февраля по 5 марта 2017 года). 

Читайте также: Мэй: Подозреваемые по делу о Новичке - агенты военной разведки РФ

4 марта 2018 года в Солсбери был отравлен ранее осужденный в РФ за шпионаж в пользу Лондона экс-разведчик ГРУ Сергей Скрипаль. Вместе с ним пострадала дочь Юлия. Власти страны заявили, что россияне отравлены веществом нервно-паралитического действия "Новичок", которое разрабатывали в СССР и РФ.

30 июня в расположенном рядом Эймсбери обнаружили некую Дону Стерджесс и Чарльза Роули: оба были без сознания. Пара отравилась "Новичком". Женщина скончалась, мужчина ослеп и утратил чувствительность конечностей.

Лондон обвинил Кремль в первом инциденте и организовал скоординированный ответ союзников и партнеров. 5 сенятбря были обвинены возможные исполнители отравления - россияне Александр Петров и Руслан Боширов. Кремль назвал это "провокацией", а в МИД РФ заявили, что имена им "ничего не говорят". Британский премьер-министр Тереза Мэй назвала их агентами ГРУ.

Читайте также
Встреча Трампа и Путина: хроника (завершена) 16.07.2018Тема дня. Запад ответил Путину изоляцией 26.03.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: Сергей Скрипаль, Солсбери, Новичок, руслан боширов, александр петров
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
Мэй: Подозреваемые по делу о Новичке - агенты военной разведки РФ
Мир Мэй: Подозреваемые по делу о Новичке - агенты военной разведки РФ
"Ничего не знаем": в России отреагировали на обвинения по Новичку
Мир "Ничего не знаем": в России отреагировали на обвинения по Новичку
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
 