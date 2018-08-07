Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
07.08.2018, 07:59

Аналог Siri в России ответил на вопрос, почему Путин врет - видео

Аналог Siri в России ответил на вопрос, почему Путин врет - видео - Фото
Владимир Путин (фото - скриншот с видео)

Виртуальный голосовой помощник сообщил, что президент России Владимир Путин врет, потому что "по-другому не может"

Реклама
Реклама

Созданный запрещенной в Украине российской компанией Яндекс виртуальный голосовой помощник Алиса сказал, что президент страны-агрессора РФ Владимир Путин врет, потому что "по-другому не может". Об этом на своей странице в Twitter сообщил российский оппозиционер Алексей Навальный, который "пообщался" с Алисой.

На вопрос "Почему Путин врет?" бот ответил, что "он по-другому не может, привычка", и что он "стал президентом случайно".  

Крым.Реалии пишет, что голосовой помощник процитировал статью профессора Государственного университета Илии (Грузия) Олега Панфилова с сайте издания в рубрике Мнения 

Отмечается, что уже Алиса перестала давать такой ответ на подобные вопросы, теперь помощник предлагает открыть поисковую систему.  

Пресс-секретарь Яндекса Илья Грабовский в комментарии телеканалу Дождь сообщил, что ответы Алисы связаны с тем, что сервис "старается дать ответ в интерфейсе приложения, не уводя пользователя в поиск, и часто экспериментирует".  

Алиса - виртуальный голосовой помощник, созданный компанией Яндекс, аналог американского продукта Siri от компании Apple для гаджетов на базе iOS.

Вчера, 6 августа, сообщалось, в оккупированном Симферополе под муралом с изображением президента России Владимира Путина появилось изображение политзаключенных в РФ украинцев Олега Сенцова и Александра Кольченко.

Читайте также
Встреча Трампа и Путина: хроника (завершена) 16.07.2018Тема дня. Запад ответил Путину изоляцией 26.03.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: Россия, владимир путин, яндекс, алексей навальный, siri, алиса, виртуальный голосовой помощник
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
Фокус на запад. Почему Украина проигрывает борьбу за инвестиции
Мнение Фокус на запад. Почему Украина проигрывает борьбу за инвестиции
Данные прежде всего: шесть трендов медиабизнеса в 2018 году
Мнение Данные прежде всего: шесть трендов медиабизнеса в 2018 году
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
 