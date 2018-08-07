Аналог Siri в России ответил на вопрос, почему Путин врет - видео

Владимир Путин (фото - скриншот с видео)

Созданный запрещенной в Украине российской компанией Яндекс виртуальный голосовой помощник Алиса сказал, что президент страны-агрессора РФ Владимир Путин врет, потому что "по-другому не может". Об этом на своей странице в Twitter сообщил российский оппозиционер Алексей Навальный, который "пообщался" с Алисой.

На вопрос "Почему Путин врет?" бот ответил, что "он по-другому не может, привычка", и что он "стал президентом случайно".