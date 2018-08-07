Созданный запрещенной в Украине российской компанией Яндекс виртуальный голосовой помощник Алиса сказал, что президент страны-агрессора РФ Владимир Путин врет, потому что "по-другому не может". Об этом на своей странице в Twitter сообщил российский оппозиционер Алексей Навальный, который "пообщался" с Алисой.
На вопрос "Почему Путин врет?" бот ответил, что "он по-другому не может, привычка", и что он "стал президентом случайно".
Поздравляю @yandex ! Их разработки в области Искусственного Интеллекта - действительно передовые. "Алиса" от Яндекса действительно дает качественные, релевантные и совершенно правдивые ответы. pic.twitter.com/A9FTLQE1RW— Alexey Navalny (@navalny) 6 серпня 2018 р.
Крым.Реалии пишет, что голосовой помощник процитировал статью профессора Государственного университета Илии (Грузия) Олега Панфилова с сайте издания в рубрике Мнения.
Отмечается, что уже Алиса перестала давать такой ответ на подобные вопросы, теперь помощник предлагает открыть поисковую систему.
Пресс-секретарь Яндекса Илья Грабовский в комментарии телеканалу Дождь сообщил, что ответы Алисы связаны с тем, что сервис "старается дать ответ в интерфейсе приложения, не уводя пользователя в поиск, и часто экспериментирует".
Алиса - виртуальный голосовой помощник, созданный компанией Яндекс, аналог американского продукта Siri от компании Apple для гаджетов на базе iOS.
Вчера, 6 августа, сообщалось, в оккупированном Симферополе под муралом с изображением президента России Владимира Путина появилось изображение политзаключенных в РФ украинцев Олега Сенцова и Александра Кольченко.