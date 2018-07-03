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03.07.2018, 09:12

Ангела Меркель и ее ключевой союзник нашли компромисс по беженцам

Ангела Меркель и ее ключевой союзник нашли компромисс по беженцам - Фото
Хорст Зеехофер и Ангела Меркель (фото - Getty Images)

Канцлер Германии и глава МВД страны, лидер ХСС Хорст Зеехофер договорились о путях предотвращения нелегальной иммиграции в ФРГ

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Канцлер Германии Ангела Меркель и министр внутренних дел ФРГ Хорст Зеехофер в понедельник вечером, 2 июля, достигли компромисса в споре о беженцах, который спровоцировал правительственный кризис в стране. Об этом сообщает DW.

Договоренность была достигнута на многочасовых переговорах Меркель и Зеехофера как лидеров сестринских партий Христианско-демократический союз (ХДС) и Христианско-социальный союз (ХСС) соответственно.

По словам Зеехофера, партнеры договорились о том, "как мы можем в будущем предотвратить незаконную миграцию на границе между Германией и Австрией". Также глава МВД отметил, что планирует остаться на своем посту, хотя ранее заявлял о возможности отставки.

Меркель в свою очередь назвала компромисс с ХСС "действительно хорошим". Как рассказала канцлер, часть договоренности предусматривает создание вблизи границы с Австрией "транзитных центров", из которых беженцы, зарегистрированные в других государствах Евросоюза, будут возвращены в эти страны.

После достижения компромисса Меркель и Зеехофер начали встречу с руководством партнеров по коалиции – Социал-демократической партии Германии.

30 июня 2018 года немецкие СМИ сообщили, что Меркель договорилась с 14 странами ЕС об ускоренной процедуре возвращения из Германии беженцев, которые впервые были зарегистрированы в этих государствах. Позже три страны из этого списка – Польша, Чехия и Венгрия – опровергли существование такой договоренности.

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Теги: Германия, ангела меркель, беженцы, мигранты, Хорст Зеехофер
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