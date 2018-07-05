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05.07.2018, 23:36

Ангела Меркель назвала приехавшего в Берлин Орбана бесчеловечным

Ангела Меркель назвала приехавшего в Берлин Орбана бесчеловечным - Фото
Ангела Меркель Фото: flickr.com/photos/kepszerkesztoseg

Канцлер ФРГ уверена, что защита внешних границ ЕС заключается не в создании "крепости против людей"

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Канцлер Германии Ангела Меркель обвинила премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в том, что он в своей иммиграционной политике не соблюдает правила "человечности". Сейчас Орбан находится с визитом в Берлине - он посещает немецкую столицу впервые за три года. Об этом сообщает Радио Свобода.

Меркель заявила, что защита внешних границ ЕС заключается не в создании "крепости против людей, привезенных контрабандистами". По ее мнению, блок должен подписать соглашения с африканскими странами, чтобы обеспечить законную миграцию.

Премьер-министр Орбан выступает против политики предоставления убежища, которую защищает Меркель.

Орбан сказал, что Германия должна быть благодарна за ограждения, которые Венгрия построила на своих границах с Сербией и Хорватией, и которые, по его словам, круглосуточно охраняют 8 тысяч вооруженных людей. По словам Орбана, если бы этого не было, то в Германию ежедневно прибывали бы от 4 до 5 тысяч беженцев.

Орбан сказал, что закрытие границ и помощь людям в их собственных странах, а также недопуск в ЕС людей, которые "приносят с собой неприятности" – единственное решение.

4 июля Меркель заявила, что способность справляться с проблемой миграции является решающей для стабильности Евросоюза.

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Теги: ангела меркель, мигранты, виктор орбан
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