"Аномалия": ВВС США прервали тест-полет межконтинентальной ракеты

Операторы ВВС США в системе противораткетной обороны вчера, 31 июля, досрочно прервали испытательный тест-полет межконтинентальной баллистической ракеты. Как пишет издание Noozhawk со ссылкой на официальные лица, это произошло после обнаружения некоей "аномалии" на ракете.
В итоге полет Мinuteman III с авиабазы "Ванденберг" в штате Калифорния был безопасно прекращен над Тихим океаном в 14:42 по киевскому времени.
"Аномалия - это любое неожиданное событие во время теста. Поскольку аномалии могут возникать из-за многих факторов, относящихся к самой операционной платформе или тестовому оборудованию, необходим тщательный анализ для определения причины", - заявили в войсках ПРО.
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С "Ванденберга" ежегодно запускают несколько невооруженных ракет для сбора информации и проверки бортовых систем.
На вооружении армии США насчитывается около 400 ракет такого типа.