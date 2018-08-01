"Аномалия": ВВС США прервали тест-полет межконтинентальной ракеты

Запуск баллистической ракеты Minuteman III (фото - army.mil)

commenthover

"Пустую" межконтинентальную баллистическую ракету запускали по цели на атолле Кваджалейн в центральной области Тихого океана

Реклама

Реклама

Операторы ВВС США в системе противораткетной обороны вчера, 31 июля, досрочно прервали испытательный тест-полет межконтинентальной баллистической ракеты. Как пишет издание Noozhawk со ссылкой на официальные лица, это произошло после обнаружения некоей "аномалии" на ракете.

В итоге полет Мinuteman III с авиабазы "Ванденберг" в штате Калифорния был безопасно прекращен над Тихим океаном в 14:42 по киевскому времени.

"Аномалия - это любое неожиданное событие во время теста. Поскольку аномалии могут возникать из-за многих факторов, относящихся к самой операционной платформе или тестовому оборудованию, необходим тщательный анализ для определения причины", - заявили в войсках ПРО.

Читайте также: Boeing показал ВВС черновой проект новой баллистической ракеты

С "Ванденберга" ежегодно запускают несколько невооруженных ракет для сбора информации и проверки бортовых систем.

На вооружении армии США насчитывается около 400 ракет такого типа.