Аномальная жара сдвинула высочайшую точку Швеции на второе место

Иллюстративное фото: unsplash.com

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Южный пик горы Кебнекайсе за месяц потерял четыре метра высоты и почти сравнялся с северным пиком

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В Швеции из-за аномальной жары тает высочайшая точка страны. Ледник на южной оконечности горы Кебнекайсе за месяц потерял четыре метра снега, сообщает The Guardian.

Гора Кебнекайсе находится в 150 км к северу от полярного круга и имеет два основных пика. Южный пик покрытый ледником, а северный не покрытый льдом. Высота южного ледника сегодня составляет 2097 метров, что всего на 2 см выше северного пика.

Ранее высота ледника уменьшалась на метр ежегодно.

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"Я никогда не видел такого количества растопленного снега на южном пике, как этим летом, - сообщил профессор географии Стокгольмского университета Ганхильд Росквист. - Это происходит очень быстро. Результатом этого жаркого лета станет рекордная потеря снега и льда в горах… С августа южный пик будет уже ниже северного пика горы", - сказал шведский ученый.

30 июля на острове Ламбок в Индонезии более 500 человек оказались заблокированными в кратере вулкана. Мощное землетрясение спровоцировало оползень в национальном парке Маунт-Ринджани и перекрыло дорогу туристам.