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05.07.2018, 09:00

Аномальная жара в Канаде: жертвами стали 17 человек

Аномальная жара в Канаде: жертвами стали 17 человек - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Канадцам рекомендуют пить много воды и быть бдительными

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По данным Министерства здравоохранения Канады в результате аномальной жары погибли 17 человек. Об этом сообщает CTV News. 

В Минздраве страны уточнили, что в восточной и центральной Канаде отмечается сильная влажность и жара. "Осталось еще два дня с особенно жаркой погодой с особенно высокими уровнями влажности", - говорится в сообщении.

Канадцам рекомендуют пить много воды, быть бдительными и находиться большую часть времени в помещениях с кондиционерами.

Ранее в поселке на востоке от Монреаля заявили еще о пяти жертвах.

3 июля 2018 года на юго-западном побережье Южноафриканской республики, где расположен второй по численности город страны Кейптаун, выпал снег.

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Теги: жертвы, канада, жара
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