Аномальная жара: во Франции остановили четыре энергоблока на АЭС

Фото: LP/MATTHIEU DE MARTIGNAC

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Одна из причин остановок - превышение нормы температуры сбрасываемой станциями воды

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Во Франции из-за аномальной жары пришлось остановить работу четырех энергоблоков на атомных электростанциях. Об этом сообщает Le Parisien.

Четвертым блоком, который пришлось остановить, стал энергоблок атомной станции в Фессенхайме. Одной из причин остановки стало превышение нормы температуры воды, которую атомная станция сбрасывает в Большой канал Эльзаса.

Кроме энергоблока в Фессенхайме, остановили также энергоблоки в Сен-Альбани и на электростанции Буге в Айни.

2 августа синоптик Наталья Диденко сообщила, что сухую и жаркую погоду в Украине обеспечивает антициклон со странным именем Ingolf. По ее словам, в ближайшие дни лето разгуляется, будет солнечно и жарко. Снижение температуры воздуха на несколько градусов ожидается не ранее 6-7 августа.