Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
04.08.2018, 19:42

Аномальная жара: во Франции остановили четыре энергоблока на АЭС

Аномальная жара: во Франции остановили четыре энергоблока на АЭС - Фото
Фото: LP/MATTHIEU DE MARTIGNAC

Одна из причин остановок - превышение нормы температуры сбрасываемой станциями воды

Реклама
Реклама

Во Франции из-за аномальной жары пришлось остановить работу четырех энергоблоков на атомных электростанциях. Об этом сообщает Le Parisien.

Четвертым блоком, который пришлось остановить, стал энергоблок атомной станции в Фессенхайме. Одной из причин остановки стало превышение нормы температуры воды, которую атомная станция сбрасывает в Большой канал Эльзаса.

Кроме энергоблока в Фессенхайме, остановили также энергоблоки в Сен-Альбани и на электростанции Буге в Айни.

2 августа синоптик Наталья Диденко сообщила, что сухую и жаркую погоду в Украине обеспечивает антициклон со странным именем Ingolf. По ее словам, в ближайшие дни лето разгуляется, будет солнечно и жарко. Снижение температуры воздуха на несколько градусов ожидается не ранее 6-7 августа.

Читайте также
Встреча Трампа и Путина: хроника (завершена) 16.07.2018Тема дня. Запад ответил Путину изоляцией 26.03.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: АЭС, франция, аномальная жара
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
Французский фермер 4 года прятал череп пиренейского мастодонта
Общество Французский фермер 4 года прятал череп пиренейского мастодонта
Литва: Стройка АЭС в Островце усилит зависимость Беларуси от РФ
Мир Литва: Стройка АЭС в Островце усилит зависимость Беларуси от РФ
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
 