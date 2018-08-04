Аномальная жара: во Франции остановили четыре энергоблока на АЭС

Во Франции из-за аномальной жары пришлось остановить работу четырех энергоблоков на атомных электростанциях. Об этом сообщает Le Parisien.
Четвертым блоком, который пришлось остановить, стал энергоблок атомной станции в Фессенхайме. Одной из причин остановки стало превышение нормы температуры воды, которую атомная станция сбрасывает в Большой канал Эльзаса.
Кроме энергоблока в Фессенхайме, остановили также энергоблоки в Сен-Альбани и на электростанции Буге в Айни.
2 августа синоптик Наталья Диденко сообщила, что сухую и жаркую погоду в Украине обеспечивает антициклон со странным именем Ingolf. По ее словам, в ближайшие дни лето разгуляется, будет солнечно и жарко. Снижение температуры воздуха на несколько градусов ожидается не ранее 6-7 августа.