AP: Миллионера-спонсора кампании за Brexit допросят о связях с РФ

Аррон Бэнкс (фото - скриншот с видео)

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Комитет британского парламента заинтересовался встречами Аррона Бэнкса с российскими чиновниками

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Комитет парламента Британии по вопросам медиа допросит миллионера Аррона Бэнкса, который спонсировал кампанию за Brexit, о его контактах с российскими чиновниками. Об этом заявил председатель комитета Дамиан Коллинз, передает The Associated Press.

Согласно сообщению, его комитет задаст Бэнксу ряд вопросов уже на этой неделе.

"Он сказал, что однажды встречал российского посла, теперь мы знаем, что встреч было больше. Были поездки в Москву, а еще якобы выгодные бизнес-предложения. Произошли ли эти бизнес-сделки? Были ли эти деньги использованы при политической агитации? Я думаю, что это все важные вопросы, и я думаю, что люди хотят знать ответ ", - сказал Коллинз.

Накануне газета The Times сообщила, что миллионер Аррон Бэнкс имеет связи с российскими бизнесменами и неоднократно встречался с дипломатами РФ.

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Так, Бєнкс провел три встречи с послом РФ Александром Яковенко. Одна из встреч состоялась в ноябре 2016 года, через три дня после визита Бэенкса с депутатом-евроскептиком Найджелом Фараджем к Дональду Трампу.

Также сообщается, что Бэнкс и его бизнес-партнер Энди Вигмор были представлены послу РФ Александром Удодом - обвиненным в шпионаже на РФ и высланым из Британии после отравления Сергея Скрипаля в Солсбери.

Бэнкс в комментарии Reuters отрицал сговор с россиянами.

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