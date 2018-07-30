Арестованный ученый РФ мог передать сведения о подлодках - росСМИ

Фото: iStock/Global Images Ukraine

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По данным росСМИ, задержанный Алексей Темирев находится в СИЗО Лефортово

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Причиной ареста 64-летнего жителя Новочеркасска Алексея Темирева по обвинению в госизмене могла стать утечка закрытой информации о "весьма деликатных разработках в части создания вооружений и военной техники для ВМФ". Об этом сообщает российский Коммерсант.

Он является руководителем малого инновационного предприятия "Мехатроника" и совладельцем конструкторского бюро ИРИС (Интеллектуальные робастные интегрированные системы, - ред.).

"Мехатроника", которой руководит господин Темирев, активно работает с ВМФ. В частности, компания создала систему контроля и диагностики аккумуляторных батарей, которая устанавливается на дизель-электрические подводные лодки "Варшавянка", - говорится в сообщении.

ИРИС специализируется на производстве для флота электротехнических комплексов и систем: гребных электрических систем, корабельных электроприводов, а также аппаратуры контроля и диагностики.

Темирев содержится в СИЗО Лефортово. Представители Общественной наблюдательной комиссии Москвы узнали об этом на прошлой неделе. По их словам, ученого прятали от правозащитников. Представители ОНК намерены в ближайшее время добиться посещения Темирева в СИЗО.

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