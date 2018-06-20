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20.06.2018, 06:49

Арестованный в Кельне тунисец планировал атаку с помощью биобомбы

Арестованный в Кельне тунисец планировал атаку с помощью биобомбы - Фото
Фото: dpa

По словам главы Федерального ведомства по уголовным делам, гражданин Туниса планировал атаку с применением взрывчатки и яда рицина

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Тунисец, в квартире которого в Кельне было обнаружено вещество с содержанием сильного яда рицина, планировал атаку с использованием взрывчатки и биологически опасного вещества. Об этом заявил глава Федерального ведомства по уголовным делам (BKA) Хольгер Мюнх, передает Deutsche Welle.

"В интернете имеются соответствующие инструкции, в том числе - от исламистских организаций", - сообщил Мюнх.

По его словам, были обнаружены компоненты для создания взрывчатого вещества. Об их заказе в интернете иностранные партнеры проинформировали Федеральное ведомство по охране конституции. Вопрос о конкретной цели, контактах и соучастниках арестованного "еще открыт", отметил глава BKA.

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13 июня суд в Германии санкционировал арест 29-летнего гражданина Туниса, который, по данным ряда немецких СМИ, прибыл в Германию в ноябре 2016 года. До этого случая в поле зрения полиции он не попадал. Рицин, который был обнаружен в его квартире, эксперты классифицируют как "потенциальное биологическое боевое отравляющее вещество".

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Теги: полиция Германии, Германия, ФРГ, взрывчатка, яд, полиция ФРГ, биобомба, житель Туниса, яд рицин, Кельн
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