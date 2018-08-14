Археологи обнаружили в Греции необычную древнюю мозаику

Фото: iStock/Global Images Ukraine

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На ней изображены разнообразные водные животные

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В Греции археологи раскопали древнюю мозаику с изображениями морских животных. Находка датируется IV веком до нашей эры, сообщает GreekCityTimes.

Необычную мозаику обнаружили на стенах купальни на территории древнего театра в городе Арта. Артефакт выложен из белой, грязно-белой и темной гальки. На нем изображены рыбы, лебеди, водоплавающая птица и осьминог.

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Исследователи сравнили мозаику с обнаруженным в банях древнего Коринфа артефактом и выяснили, что она относится к IV веку до нашей эры. Ученые предполагают, что купальни и мозаика была построены еще до возведения театра.

Ранее археологи обнаружили в Мексике древнейшие останки представителей цивилизации майя. Специалистам во время раскопок удалось найти три черепа, возрастом семь тысяч лет.