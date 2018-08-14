Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
14.08.2018, 13:20

Археологи обнаружили в Греции необычную древнюю мозаику

Археологи обнаружили в Греции необычную древнюю мозаику - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

На ней изображены разнообразные водные животные

Реклама
Реклама

В Греции археологи раскопали древнюю мозаику с изображениями морских животных. Находка датируется IV веком до нашей эры, сообщает GreekCityTimes.

Необычную мозаику обнаружили на стенах купальни на территории древнего театра в городе Арта. Артефакт выложен из белой, грязно-белой и темной гальки. На нем изображены рыбы, лебеди, водоплавающая птица и осьминог.

Читайте также: В Румынии раскопали доисторическую крепость бронзового века

Исследователи сравнили мозаику с обнаруженным в банях древнего Коринфа артефактом и выяснили, что она относится к IV веку до нашей эры. Ученые предполагают, что купальни и мозаика была построены еще до возведения театра.

Ранее археологи обнаружили в Мексике древнейшие останки представителей цивилизации майя. Специалистам во время раскопок удалось найти три черепа, возрастом семь тысяч лет.

Читайте также
Встреча Трампа и Путина: хроника (завершена) 16.07.2018Тема дня. Запад ответил Путину изоляцией 26.03.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: ученые, Греция, раскопки, археологи, мозаика
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
"Как зернышко": в Японии нашли морских коньков-карликов - видео
Культура "Как зернышко": в Японии нашли морских коньков-карликов - видео
Ученые обнаружили новый метод поиска темной материи
Мир Ученые обнаружили новый метод поиска темной материи
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
 