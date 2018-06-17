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17.06.2018, 21:46

Армия Ливии захватила в плен одного из лидеров Аль-Каиды - СМИ

Армия Ливии захватила в плен одного из лидеров Аль-Каиды - СМИ - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Бывший водитель Усамы бен Ладена попал в плен во время рейда военных

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Ливийская национальная армия в ходе операции ​в городе Дерна взяла в плен Абу Сафьяна бен Каму, одного из лидеров террористической организации Аль-Каида. Об этом сообщает Al-Arabiya со ссылкой на осведомленный источник.

Согласно сообщению, он был захвачен в плен во время рейда в субботу на одну из последних укрепленных позиций террористов в Дерне, когда у группы боевиков, которой он руководил, закончились боеприпасы.

Абу Сафьяну бен Каму 59 лет, он покинул Ливию в начале 1980-х годов, обучался в тренировочных лагерях Афганистана. Был личным водителем Усамы бен Ладена в Судане. Был схвачен спецназом США и помещен в тюрьму Гуантанамо. В 2007 году был экстрадирован в Ливию, где продолжил отбывать тюремное заключение. В 2011 году бежал из тюрьмы в Триполи во время протестов повстанцев.

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Теги: лидер Аль-Каиды
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