Армия Ливии захватила в плен одного из лидеров Аль-Каиды - СМИ

Фото: iStock/Global Images Ukraine

commenthover

Бывший водитель Усамы бен Ладена попал в плен во время рейда военных

Реклама

Реклама

Ливийская национальная армия в ходе операции ​в городе Дерна взяла в плен Абу Сафьяна бен Каму, одного из лидеров террористической организации Аль-Каида. Об этом сообщает Al-Arabiya со ссылкой на осведомленный источник.

Согласно сообщению, он был захвачен в плен во время рейда в субботу на одну из последних укрепленных позиций террористов в Дерне, когда у группы боевиков, которой он руководил, закончились боеприпасы.

Абу Сафьяну бен Каму 59 лет, он покинул Ливию в начале 1980-х годов, обучался в тренировочных лагерях Афганистана. Был личным водителем Усамы бен Ладена в Судане. Был схвачен спецназом США и помещен в тюрьму Гуантанамо. В 2007 году был экстрадирован в Ливию, где продолжил отбывать тюремное заключение. В 2011 году бежал из тюрьмы в Триполи во время протестов повстанцев.