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31.05.2018, 15:33

Асад поставил ультиматум США, требует вывести войска из Сирии

Асад поставил ультиматум США, требует вывести войска из Сирии - Фото
Башар Асад (фото - facebook.com/SyrianPresidency)

В противном случае правительственные войска начнут наступление на курдские регионы

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Сирийский лидер Башар Асад заявил, что США должны покинуть территорию страны. Об этом сообщает Deutsche Welle.

По его словам, сирийское правительство "открыто к переговорам" с курдскими подразделениями "Демократических сил Сирии" (SDF), которые контролируют северные и восточные регионы страны, где расположены силы США, только в случае ухода американских военных. В противном случае Сирия начнет наступление на курдские регионы.

Асад назвал участие США в борьбе с Исламским государством на территории Сирии " незаконным вторжением".

Кроме того, он в очередной раз опроверг совершение правительством химической атаки в Думе, отметив, что у него нет химического оружия и это не в интересах правительства.

29 мая сообщалось, что в Сирии 11 оппозиционных группировок, которые ведут борьбу против режима Асада, приняли решение об объединении. Подчиненные Сирийской освободительной армии (ССА) отряды заявили, что объединились в новый Фронт национального освобождения.

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Теги: башар асад, Сирия, курдские войска
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