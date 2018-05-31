Асад поставил ультиматум США, требует вывести войска из Сирии

Сирийский лидер Башар Асад заявил, что США должны покинуть территорию страны. Об этом сообщает Deutsche Welle.
По его словам, сирийское правительство "открыто к переговорам" с курдскими подразделениями "Демократических сил Сирии" (SDF), которые контролируют северные и восточные регионы страны, где расположены силы США, только в случае ухода американских военных. В противном случае Сирия начнет наступление на курдские регионы.
Асад назвал участие США в борьбе с Исламским государством на территории Сирии " незаконным вторжением".
Кроме того, он в очередной раз опроверг совершение правительством химической атаки в Думе, отметив, что у него нет химического оружия и это не в интересах правительства.
29 мая сообщалось, что в Сирии 11 оппозиционных группировок, которые ведут борьбу против режима Асада, приняли решение об объединении. Подчиненные Сирийской освободительной армии (ССА) отряды заявили, что объединились в новый Фронт национального освобождения.