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03.06.2018, 17:05

Асад собрался посетить Ким Чен Ына - Reuters

Асад собрался посетить Ким Чен Ына - Reuters - Фото
Асад Башар

Об этом он сказал во время вручения верительных грамот новому послу Северной Кореи в Сирии

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Президент Сирии Башар Асад заявил, что планирует посетить КНДР и встретиться с ее лидером Ким Чен Ыном. Об этом он заявил 30 мая во время вручения верительных грамот новому послу Северной Кореи в Сирии, перелает Reuters со ссылкой на севернокорейское новостное агентство KCNA.

"Я собираюсь посетить КНДР и встретиться с Ким Чен Ыном", - сказал Асад.

31 мая президент США Дональд Трамп сказал, что процесс переговоров с Северной Кореей затянется и потребуется не одна встреча с Ким Чен Ыном

1 июня Ким Чен Ын предложил Путину встретиться. Планируется, что встреча роизойдет в этом году.

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Теги: башар асад, ким чен ын
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