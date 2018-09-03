Асад выиграл войну в Сирии - глава МИД Франции

Башар Асад (фото - facebook.com/SyrianPresidency )

commenthover

Жан-Ив Ле Дриан сказал, что сирийский диктатор победил в войне, но "не выиграл мир"

Реклама

Реклама

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан сказал, что президент Сирии Башар Асада выиграл гражданскую войну, но "не выиграл мир", так как политическое решения ситуации не найдено. Об этом сообщает канал Fox News.

"Асад выиграл войну, мы должны это констатировать. Но он не выиграл мир", - сказал глава французского МИД, отметив, что даже если войска Асада захватят последний бастион оппозиции Идлиб, это не разрешит проблем с поляризацией общества.

Ле Дриан также подтвердил, что Запад намерен принять ответные меры, если в Сирии снова будет применено химическое оружие.

Весной 2018 года Асад взял под контроль оазис Восточная Гута (окрестности Дамаска). Сейчас идут бои за Идлиб. Юго-запад, в частности приграничные с Иорданией зоны, как и северо-западные районы страны, до недавнего времени были одними из последних территорий в охваченной войной Сирии, где еще теплилось сопротивление Асаду.