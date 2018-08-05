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05.08.2018, 12:31

Атака смертника в Афганистане: погибли трое членов миссии НАТО

Атака смертника в Афганистане: погибли трое членов миссии НАТО - Фото
Фото: tolonews.com

Террорист-смертник сегодня подорвался в автомобиле возле конвоя иностранных войск

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В результате атаки террориста-смертника на востоке Афганистана сегодня погибли трое военных, членов миссии НАТО "Решительная поддержка". Об этом сообщает пресс-служба миссии.

Еще один член миссии получил ранения. Ранены два афганских военных. Нападение произошло в то время, когда члены миссии осуществляли патрулирование.

5 августа террорист-смертник подорвался в автомобиле возле конвоя иностранных войск в восточной провинции Парван.

По данным телеканала Tolo News, ответственность за атаку взяло на себя радикальное движение Талибан.

"Решительная поддержка" - небоевая миссия НАТО в Афганистане, участие в которой принимают и украинские военные. Деятельность миссии направлена ​​на обучение, консультирование и помощь силовым министерствам, армии и полиции. Начала свою деятельность 1 января 2015 года.

2 августа 2018 года трое иностранных граждан, которые работали в Афганистане в международной логистической компании, были похищены и убиты в Кабуле.

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Теги: погибшие, нато, афганистан, теракт
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