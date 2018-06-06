Атаковали из засады: в Сомали джихадисты убили двух депутатов

Миротворцы AMISOM (African Union Mission in Somalia) в Сомали (фото – Flickr)

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Боевики атаковали кортеж двух депутатов регионального парламента из ручных противотанковых гранатометов, рассказал очевидец

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В Сомали два депутата регионального парламента и их телохранители погибли в результате нападения боевиков террористической группировки Аш-Шабаб на их кортеж во вторник, 5 июня. Об этом сообщает Reuters.

По данным военных, джихадисты организовали засаду в 45 км от столицы страны Могадишо. В момент нападения два депутата из сомалийского автономного региона Хиршабелле ехали в небольшом автомобиле, их сопровождали 10 солдат на пикапе.

Источники в армии сообщают, что нескольким телохранителям удалось спастись, бежав в джунгли. В то же время местный житель утверждает, что в результате нападения не выжил никто. По словам очевидца, боевики атаковали кортеж из ручных противотанковых гранатометов.

Представитель Аш-Шабаб также заявил, что джихадисты убили всех пассажиров тех двух автомобилей.

В мае 2018 года по меньшей мере пять человек погибли в результате взрыва на рынке в Сомали.