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09.07.2018, 10:00

Авария с пассажирским поездом в Турции: погибли 24 человека

Авария с пассажирским поездом в Турции: погибли 24 человека - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

В момент крушения в поезде находились 362 пассажира и шесть сотрудников железнодорожной службы

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Число погибших в результате схода пассажирского поезда с рельс в провинции Текирдаг на западе Турции достигло 24 человек. Об этом сообщил вице-премьер страны Реджеп Акдаг, пишет Анадолу.

По его словам, поисково-спасательные работы на месте трагедии завершились сегодня в 06:00.

Акдаг подчеркнул, что причины инцидента расследуются.

Министр здравоохранения Ахмет Демирджан сообщил, что в больницы доставлены 318 пассажиров, 124 из них находятся на стационарном лечении.

По предварительным данным, причиной схода с рельс пассажирского состава стал проливной дождь, размывший грунт под рельсами в районе Текирдаг.

В момент крушения в поезде находились 362 пассажира и шесть сотрудников железнодорожной службы.

3 июля 2018 года возле села Путиловка Великомихайловского района Одесской области с рельс сошел грузовой поезд.

 

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Теги: авария, Турция, поезд
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