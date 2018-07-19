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19.07.2018, 19:15

Авиационный коллапс в Бельгии: взлеты/посадки самолетов запрещены

Авиационный коллапс в Бельгии: взлеты/посадки самолетов запрещены - Фото
Фото: flightaware.com

В базе данных информации о полетах произошел технической сбой

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В Бельгии запретили самолетам взлетать или приземляться в любых аэропортах по всей стране из-за технического сбоя в базе данных. Об этом сообщает в Twitter Бельгийский контроль за воздушным движением.

"У нас появилась проблема с загрузкой информации о полетах. Мы работаем над поиском ее решения", - заявили в контроле.

Представитель Belgocontrol Доминик Дехайн заявил СМИ, что это очень специфическая проблема – специалисты не уверены, что вся информация о полетах правильная.

7 июля сообщалось, что семь сотрудников международного аэропорта Тбилиси были госпитализированы после того, как россиянин разлил неизвестное вещество. 

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Теги: бельгия, аэропорты, технический сбой
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