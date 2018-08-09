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09.08.2018, 19:49

Авиаудар в Йемене: погибли 29 детей, 30 ранены

Авиаудар в Йемене: погибли 29 детей, 30 ранены - Фото
Фото: скриншот с видео

Дети возвращались в школу с пикника, когда водитель автобуса остановился, чтобы попить. Именно в этот момент произошла атака

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В Йемене по меньшей мере 29 детей были убиты и 30 ранены в результате авиаудара арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией. Об этом сообщает ВВС со ссылкой на данные Международного комитета Красного Креста.

Министерство здравоохранения Йемена заявило, что погибли 43 человека, 61 человек ранен.

Благотворительная организация Save the Children сообщила, что дети возвращались в школу с пикника, когда водитель автобуса остановился, чтобы попить. Именно в этот момент произошла атака. 

Сегодня в северном Йемене десятки людей, большинство из которых - дети, погибли  во время авиаудара по пассажирскому автобусу со стороны арабской коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией.

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Теги: авиаудар, автобус, дети, йемен, атака
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