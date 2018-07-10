Австралия требует от России рассказать, сколько у нее Новичка

Фото: gettyimages.com

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МИД Австралии прокомментировал случаи нового отравления ядом в Эймсбери

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Россия должна объяснить, как нервно-паралитическое вещество Новичок появилось в Британии, обнародовав состояние своих запасов яда. Об этом заявила министр иностранных дел Австралии Джули Бишоп, сообщает News.com.

“Россия должна объяснить, каким образом Новичок появился в Соединенном Королевстве”, - сказала глава МИД Австралии.

По ее словам, Россия также должна обнародовать состояние своих запасов Новичка.

“Это ужасное напоминание о событиях в Солсбери несколько месяцев назад, и мы глубоко огорчены, узнав, что женщина умерла в результате воздействия Новичка”, - подчеркнула Бишоп.

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30 июня 2018 года на южной окраине английского городка Эймсбери обнаружили 44-летнюю Дону Стерджесс из соседнего Солсбери и ее местного 45-летнего бойфренда Чарльза Роули: оба были без сознания. Согласно выводам британских экспертов, пара отравилась "Новичком". 8 июля Стерджесс скончалась.