Австралия закупит огромные дроны США по $1 млрд за штуку

Дрон (фото - пресс-служба Northrop Grumman)

commenthover

Военные разведывательные беспилотники MQ-4C Triton могут летать 30 часов и достигать "потолка" на высоте около 20 км

Реклама

Реклама

Австралийские власти хотят закупить у США шесть мощных дронов MQ-4C Triton, которые "значительно усилят" разведку страны и сделают проще мониторинг за ситуацией в Азиатском регионе, в частности над акваторией Южно-Китайского моря. Об этом сообщает портал Bloomberg.

Бюджету страны эти беспилотники обойдутся в 6,9 млрд австралийских долларов (около $5,1 млрд).

Первый дрон был закуплен за $1 млрд: этот аппарат, размах крыльев которого аналогичен таковому у Boeing 737, может использоваться для наблюдения за 10% земной поверхности.

По словам представителя Минобороны Австралии, закупка партии дронов позволит стране более плотно сотрудничать с союзниками из "Пяти глаз" разведки Запада (США, Канада, Британия, Новая Зеландия и Австралия).

"Тритоны" от корпорации Northrop Grumman будут помогать пилотируемой разведке на самолетах P-8 Poseidon, которые приходят в ВВС Австралии на замену устаревшим P-3 Orion.

Смотрите также: В Берлине показали первый ударный дрон ЕС: пока лишь макет

К 2020 году страна доведет оборонный бюджет до 2% от ВВП.