Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
27.06.2018, 10:01

Австралия закупит огромные дроны США по $1 млрд за штуку

Австралия закупит огромные дроны США по $1 млрд за штуку - Фото
Дрон (фото - пресс-служба Northrop Grumman)

Военные разведывательные беспилотники MQ-4C Triton могут летать 30 часов и достигать "потолка" на высоте около 20 км

Реклама
Реклама

Австралийские власти хотят закупить у США шесть мощных дронов MQ-4C Triton, которые "значительно усилят" разведку страны и сделают проще мониторинг за ситуацией в Азиатском регионе, в частности над акваторией Южно-Китайского моря. Об этом сообщает портал Bloomberg.

Бюджету страны эти беспилотники обойдутся в 6,9 млрд австралийских долларов (около $5,1 млрд).

Первый дрон был закуплен за $1 млрд: этот аппарат, размах крыльев которого аналогичен таковому у Boeing 737, может использоваться для наблюдения за 10% земной поверхности.

По словам представителя Минобороны Австралии, закупка партии дронов позволит стране более плотно сотрудничать с союзниками из "Пяти глаз" разведки Запада (США, Канада, Британия, Новая Зеландия и Австралия).

"Тритоны" от корпорации Northrop Grumman будут помогать пилотируемой разведке на самолетах P-8 Poseidon, которые приходят в ВВС Австралии на замену устаревшим P-3 Orion.

Смотрите также: В Берлине показали первый ударный дрон ЕС: пока лишь макет

К 2020 году страна доведет оборонный бюджет до 2% от ВВП.

Читайте также
Тема дня. Запад ответил Путину изоляцией 26.03.2018Дроны против терроризма. Как беспилотники меняют характер войны 21.03.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: разведка, ОПК, беспилотник, Австралия, закупка
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
Россия возвращается к советскому проекту ядерной торпеды - ученый
Мир Россия возвращается к советскому проекту ядерной торпеды - ученый
ВСУ испытывают роботизированный огневой комплекс Охотник - видео
Политика ВСУ испытывают роботизированный огневой комплекс Охотник - видео
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
 