Австралия закупит огромные дроны США по $1 млрд за штуку

Австралийские власти хотят закупить у США шесть мощных дронов MQ-4C Triton, которые "значительно усилят" разведку страны и сделают проще мониторинг за ситуацией в Азиатском регионе, в частности над акваторией Южно-Китайского моря. Об этом сообщает портал Bloomberg.
Бюджету страны эти беспилотники обойдутся в 6,9 млрд австралийских долларов (около $5,1 млрд).
Первый дрон был закуплен за $1 млрд: этот аппарат, размах крыльев которого аналогичен таковому у Boeing 737, может использоваться для наблюдения за 10% земной поверхности.
По словам представителя Минобороны Австралии, закупка партии дронов позволит стране более плотно сотрудничать с союзниками из "Пяти глаз" разведки Запада (США, Канада, Британия, Новая Зеландия и Австралия).
"Тритоны" от корпорации Northrop Grumman будут помогать пилотируемой разведке на самолетах P-8 Poseidon, которые приходят в ВВС Австралии на замену устаревшим P-3 Orion.
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К 2020 году страна доведет оборонный бюджет до 2% от ВВП.