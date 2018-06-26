Австрия проведет на границе масштабные военные учения

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Учения правоохранительных органов, военных и нового полицейского формирования Puma пройдут на границе Австрии и Словении

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Вена проведет сегодня, 26 июня, масштабные учения правоохранительных органов, военных и нового полицейского формирования пограничной охраны Puma. Об этом австрийский вице-канцлер и министр по делам госслужбы и спорта Хайнц-Кристиан Штрахе сообщил в интервью газете Bild, пишет Deutsche Welle.

Учения пройдут на границе Австрии и Словении. "Мы хотим подготовиться ко всем возможным вариантам развития событий и послать четкий сигнал, что потери контроля и механического" пропуска через КПП, как в 2015 году, больше не будет", - подчеркнул Штрахе.

По его словам, поводом для данного шага "стали дебаты о закрытии границ внутри ЕС, вызванные Германией, а также происходящее на "балканском маршруте".

Хотя официально он перекрыт, на деле контрабандисты по-прежнему зарабатывают большие деньги на переправке беженцев.

Федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц сообщил, что Австрия готова "сделать все необходимое, чтобы защитить свои границы".

В составе формирований пограничной охраны Puma - около 600 единиц кадрового состава. Они входят в структуру австрийского министерства внутренних дел.

19 января 2018 года глава МВД Австрии и член правопопулистской Австрийской партии свободы Херберт Кикль заявил, что группа спецреагирования сможет при необходимости перекрыть границы для защиты от въезда нелегальных мигрантов.