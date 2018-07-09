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09.07.2018, 07:41

Австрия ввела временный контроль въезда на границах

Австрия ввела временный контроль въезда на границах - Фото
Фото: gettyimages.com

Введенный режим будет действовать до 13 июля 2018 года

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Австрия в ночь на понедельник, 9 июля, ввела временный контроль въезда на ключевых пограничных контрольно-пропускных пунктах. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Контроль коснулся участка автобана между германским Киферсфельденом и австрийским Куфштайном и КПП Бреннер на границе между итальянской автономной провинцией Южный Тироль и федеральной землей Австрии Тироль.

Проверки будут также действовать на границе Германии с австрийским Тиролем.

По рекомендации дорожной полиции в указанных местах автомобили должны сбрасывать скорость до 30 км в час для прохождения визуального контроля. "Чтобы избежать пробок, на въезд будут работать две полосы. Тем не менее водителям советуют учитывать вероятность задержек", - отмечается в сообщении.

Введенный режим будет действовать до 13 июля. Официально Вена объясняет его необходимостью обеспечивать безопасность на период встречи глав МВД стран ЕС в австрийском Инсбруке.

Данная мера не имеет отношения к проблеме беженцев, утверждают власти. "Мы ищем возможных правонарушителей, не обязательно мигрантов", - сказали в полиции.

19 января 2018 года глава МВД Австрии и член правопопулистской Австрийской партии свободы Херберт Кикль заявил, что группа спецреагирования сможет при необходимости перекрыть границы для защиты от въезда нелегальных мигрантов.

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Теги: граница, австрия, контроль
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