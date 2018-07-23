Австрия запретила сдавать экзамены для получения прав на турецком

Фото: gettyimages.com

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В Австрии можно будет сдавать водительские экзамены на английском, хорватском и словенском языках

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В Австрии запретили сдавать экзамены для получения водительских прав на турецком языке. Об этом сообщает Би-би-си со ссылкой на заявление министра транспорта Австрии Норберта Хофер.

По его словам, это было сделано для сокращения расходов. "Каждый дополнительный язык для обучения водителей стоит пятизначную сумму, не является оправданным. Также это будет стимулом учить немецкий", - сказал министр.

Хофер уточнил, что в дальнейшем можно будет сдавать водительские экзамены на английском, хорватском и словенском языках.

Турецкий в Австрии долгое время была вторым по популярности при выборе языка для получения водительских тестов.

27 июля 2017 года канцлер Австрии Кристиан Керн сказал, что Европейский союз не сможет "никогда в жизни" переваривать экономические последствия вступления Турции в блок, поэтому исключил для Анкары любые перспективы членства ЕС в будущем