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10.07.2018, 21:11

Азербайджанец на Audi сбил насмерть 57 овец

Азербайджанец на Audi сбил насмерть 57 овец - Фото
Фото: скриншот с видео

Пастух получил множественные травмы, он госпитализирован

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В Газахском районе Азербайджана легковой автомобиль наехал на стадо овец с пастухом, погибли 57 животных. Об этом в Facebook сообщает МВД Азербайджана.

Согласно сообщению, авария произошла ночью. Автомобиль Audi протаранил овец, переходивших дорогу.

Пастух получил множественные травмы, он госпитализирован.

Личность водителя автомобиля установлена, сообщили в МВД Азербайджана.

В июне в Азербайджане 110 человек, в том числе 14-летняя девочка, попали в больницу с симптомами отравления после возвращения с работ на хлопковом поле. 

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Теги: дтп, овцы, стадо, Азербайджан, audi
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