Азербайджанец на Audi сбил насмерть 57 овец

Фото: скриншот с видео

commenthover

Пастух получил множественные травмы, он госпитализирован

Реклама

Реклама

В Газахском районе Азербайджана легковой автомобиль наехал на стадо овец с пастухом, погибли 57 животных. Об этом в Facebook сообщает МВД Азербайджана.

Согласно сообщению, авария произошла ночью. Автомобиль Audi протаранил овец, переходивших дорогу.

Пастух получил множественные травмы, он госпитализирован.

Личность водителя автомобиля установлена, сообщили в МВД Азербайджана.

В июне в Азербайджане 110 человек, в том числе 14-летняя девочка, попали в больницу с симптомами отравления после возвращения с работ на хлопковом поле.